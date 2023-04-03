Başiskele Belediyesi tüm imkanlarıyla deprem bölgesi Hatay’da yaraları sarmak için çalışıyor.

Hatay’ın Defne ilçesinde görevlendirilen Başiskele Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de sık sık Hatay’a giderek, belediye personellerinin çalışmalarını yerinde inceliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin desteği ile çadır kent ve konteyner kent alanında yapılan 10 derslikli 670 metrekare büyüklüğündeki okulun temelini ve altyapı çalışmalarını Başiskele Belediyesi ekipleri gerçekleştiriyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, temeli atılan okul inşaatını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında teknik ekibinden bilgiler aldı.