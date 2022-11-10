Tokat’ta bir kişinin başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tokat’ta bir kişinin başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyü Topkara mevkiinde geçtiğimiz gün evli ve 4 çocuk babası Ayhan Boyraz’ın (49) cesedi bulundu. Yaklaşık 3 gündür kayıp olarak aranan Boyraz’ın başından vurulduğu tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada cinayet zanlısı İ.K’yi (33) gözaltına aldı. Şahıs ifade işlemlerinin ardından Niksar Adliyesine sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi.