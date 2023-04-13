Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı hafif yarayla atlattı.
Kaza; Antalya-Alanya D-400 Karayolu Side varyantı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Uzun’un kullandığı 07 AZL 400 plakalı motosiklet ile Emine Begüm Kunduracı’nın kullandığı 07 HKM 63 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, başındaki kask sayesinde hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.