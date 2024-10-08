Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay’dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Uğur Ülgen’i ziyaret etti.

Müdür Ülgen, İl Jandarma Komutanı Yağan ile Müdür Mahmut Ay’ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğünün görev ve faaliyetleri ile basının çalışmalarını kolaylaştırmaya dönük yapılan işlemler konularında bilgilendirildi. Emniyet ve jandarma birimleri tarafından yürütülen operasyonlar, suç önleme faaliyetleri ve halkın güvenliğini sağlama çabaları hakkında basında yer alan haberlerin de değerlendirildiği ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dezenformasyonun önlenmesine dair alınan tedbirler de dile getirildi.