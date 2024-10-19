Kırşehir’de düzenlediği basın toplantısında şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak ulaşım sistemini açıklayan ve tramvay vaadinde bulunan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, halk otobüsü kiraladıklarını ve basına anlattığı projenin lisans sorunu olduğunu açıkladı.

Leasing sistemiyle kiralama yöntemi kullandıklarını Cacabey Meydanı’nda anlatan ve ulaşımı rahatlatacaklarını belirten Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, “Kent kimliğinin önemli altyapılarından bir tanesi ulaşım. Nasıl ki su, kanalizasyon önemliyse ulaşım da bunlardan birisi” dedi. Tramvay projesini İstanbul’da denediklerini ve Kırşehir’e uygun olduğunu gördüklerini aktaran Ekicioğlu, "ART adlı bir sistem. Türkiye’de kullanım açısından nasıl bir lisans alacağını bilmiyoruz. Bizler lisans sonrası şehrin kullanımına sunacaktık ama bunun gecikeceğini gördük. Araçlar, tramvay değil, metrobüs değil, otobüs değil sistem elektrikli. Şu an altı otobüs teslim edildi” diye konuştu.

Kırşehir’de medya temsilcilerini Ağalar Konağı’nda toplayan ve Kırşehir’de yapmayı planladıkları Tramvay Projesi, güzergâhı ve alternatif sistemi (Raylı Sistem ya da Lastik Tekerlekli Sistem) hakkında bir sunum gerçekleştiren Selehattin Ekicioğlu, geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde de propaganda olarak halka kurmak istedikleri sistem hakkında bilgi vermişti.