Düzce Valiliği’nde iki yıldır Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Selim Altuntaş, görevinden ayrıldı.

Düzce Valiliği’nde iki yıldır Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Selim Altuntaş, görevinden ayrıldı.

Düzce’de iki yıla yakın süredir görev yapan Selim Altuntaş, Ankara’ya atandı. Vali Cevdet Atay, görevden ayrılan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selim Altuntaş’a başarı belgesi verdi.

Altuntaş, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun takdirleriyle atanmış olduğum Düzce Valiliği İl Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü vazifeme bugün itibariyle veda etmiş bulunmaktayım. Düzce Valimiz Cevdet Aatay’ın riyasetinde yapmış olduğumuz vazifemizde gayretli, özverili, yenilikçi, çözüm odaklı ve temelinde insan olan bir anlayışla çalışmalarımızı yeni bir vizyon ve misyonla başarı ile sürdürdük. Geçmiş dönemdeki görevlerimiz ve bakanlık bürokrasinde ki tecrübelerimizi sahaya ve müdürlüğümüze aktardık. ‘Güçlü Medya Güçlü Düzce’ mottosuyla başlattığımız sürecin iki sene gibi kısa bir süre içerisinde karşılık bulması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düzce’de görev yaptığım süre içerisinde birlikte çalıştığım kurum amirlerimize, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün kıymetli, cefakar personeline, ilimizin değerli basın mensuplarına ve valiliğimiz kurum personeline teşekkür ediyorum. Bu duygularla Düzce’mize veda ederken, hepinize sağlık, huzur ve esenlik diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Düzce Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak ise Fahri Altınkayık atandığı öğrenildi.