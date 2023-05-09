Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü ile Yeşilay Erzincan Şubesi tarafından basın çalışanlarına yönelik sosyal medya bağımlılığı konulu panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünde düzenlenen “Sosyal Medya Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü” temalı panele, İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdür Vekili Metehan Akkaya, Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk, gazeteciler ve kamu kurumlarının basın- enformasyon çalışanları katıldı.

İlk olarak selamlama konuşması yapan Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk, “Bizler Yeşilay ailesi olarak her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için bağımlılıkla mücadelemize var gücümüzle devam ediyoruz. Eğitimlerimizi 32 farklı bölgede, 32 farklı müdürlüklerde yaklaşık 2 bine yakın insana bu konuları anlatmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugün burada da eğitimlere vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdür Vekili Metehan Akkaya, “Programımız; ‘Sosyal Medya Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü’ üzerine olacak. Konuşmacılarımız bu gündem üzerinden sunumlarını yapacaklar ve bizi bilgilendirecekler. Davranışsal bağımlılıkla mücadele eylem planı çerçevesinde yaptığımız bir çalışma. Bölge Müdürlüğü olarak basın mensuplarının beşeri sermayelerinin artması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Ardından söz alan Psikolog Merve Tunç ve Gümüşhane Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Özcan katılımcılara bağımlılık üzerine genel bilgiler verdi.