Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda oluşturulan anı duvarına, Eskişehirli basın mensupları da duygularını aktardı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda oluşturulan anı duvarına, Eskişehirli basın mensupları da duygularını aktardı.

Eskişehirli basın mensupları, tuğlalar üzerine duygularını ifade edecek yazılar ve şekiller oluşturdu. Tuğlalara, oluşturulacak olan anı duvarında yer verilecek. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da uzun yıllardır devam eden sempozyumda Eskişehirli basın mensuplarının da büyük emekleri olduğunu belirterek, “Eskişehir’in toprağına değer katan Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda değerli basın emekçilerinin el yazılarını ve çizimlerini kazıdığı tuğlalar anı duvarının bir parçası olacak. Katılan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.

Basın emekçileri de etkinliği anlamlı bulduklarını kaydederek, yazı ve çizimler ile anı duvarında yer almaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.