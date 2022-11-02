İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Ligi yapılan ilk vuruşla başladı. Bu sezon merhum gazeteci Hüseyin Yangır’ın adının verildiği Halı Saha Futbol Turnuvası’nın açılışı önemli isimlerin katılımıyla yapıldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Ligi yapılan ilk vuruşla başladı. Bu sezon merhum gazeteci Hüseyin Yangır’ın adının verildiği Halı Saha Futbol Turnuvası’nın açılışı önemli isimlerin katılımıyla yapıldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC), kentteki basın kuruluşları arasında dayanışmayı artırmak, meslektaşları bir araya getirmek amacıyla üçüncüsünü düzenlediği 2022 Hüseyin Yangır Sezonu Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış törenine önemli isimler katıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, TFF Ege Bölge Müdür Vekili Sevgi Özdemir, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı ((İZVAK) Başkanı Ali Erten, Ekmas Sportif Faaliyetler İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, merhum Hüseyin Yangır’ın oğlu Emre Yangır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği Tesisler Amiri İlhan Çalışıyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ile Basınspor arasındaki maç öncesinde bir araya geldi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, zor bir meslek yaptıklarını belirterek, “Basın mensupları olarak zor bir meslek yapıyoruz. Böyle organizasyonlar gazetecilerin bir araya gelmesi açısından önemli. Geleneksel hale getirilen bu turnuvamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ise “Hüseyin Yangır benim ilk spor müdürümdü. Kendisinin benim gibi birçok gazetecinin üzerinde emeği var. Saygıyla anıyorum ve tüm takımlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Açılışta söz alan İZVAK Başkanı Ali Erten de “Böyle organizasyonlar kurumları birbirine yaklaştırır. Burada olmaktan çok mutlu olduk. İzmir Gazeteciler Cemiyetine bu organizasyon için teşekkür ediyoruz” dedi.

TFF Ege Bölge Müdür Vekili Sevgi Özdemir, “TFF olarak ilk defa böyle bir organizasyona geldik ve çok mutlu olduk” derken, merhum Hüseyin Yangır’ın oğlu Emre Yangır, “Yangır ailesi olarak bizleri unutmayıp böyle bir turnuvayı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Karşılaşmaları eski milli hakem ve gazeteci-yazar Metin Aydınoğlu yönetti.

Futbol camiasının önemli isimlerinden turnuvaya destek

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ve Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu yaptığı esprili açıklamalar ile turnuvaya katılanları gülümsetti. Mance, “Bizim misyonumuz takımımıza yeni isimler kazandırmak. Bunu yerine getirmek için buradayız. Turnuvada yeni futbolcular izleyeceğiz” derken Kaloğlu ise “Beni eleştiren tüm arkadaşlarımızı not edip geldim. Kötü oynayan herkesi eleştireceğim” ifadelerini kullandı. Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman da basının her zaman kendileri için büyük önem teşkil ettiğini vurgulayıp, “Davet aldığımızda böyle güzel bir organizasyona koşarak geldik. Birlikte olmak çok güzel” dedi.