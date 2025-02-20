Basın İlan Kurumu (BİK), 32. Dönem Genel Kurulu’nun son toplantısında süreli yayınlara verilen kredilere uygulanacak faiz oranını düşürürken, gazetelerin asgari satış fiyatlarını güncelledi. BİK Analitik sisteminin hedeflenen yeni hizmet faaliyetleri için ticari işletme kurulması kararlaştırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu 32. Dönemin son toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantının son oturumunda kurumun 2024 yılı bilançosu, gelir tablosu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.



Genel Kurul, BİK tarafından süreli yayınlara verilen yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak faiz oranını yeniden belirledi. Buna göre, 2024 yılı için yüzde 45 olarak tespit edilen faiz oranı 2025'te 10 puan geri çekilerek yüzde 35’e düşürüldü. 2025 yılı için basın derneklerine yapılacak yardım miktarının 925 bin TL olarak dağıtılması kararlaştırıldı.

GAZETELERİN ASGARİ SATIŞ FİYATI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yazılı basın sektöründeki maliyetleri dikkate alarak gazetelerin asgari satış fiyatlarında önerge üzerine düzenlemeye gidilen genel kurulda, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 43. maddesinde belirtilen asgari satış fiyatı; yerel ve bölgesel gazeteler için 4 TL’den 5 TL’ye, yaygın gazeteler için de 6 TL’den 15 TL’ye yükseltildi.

BİK ANALİTİK İÇİN TİCARİ GİRİŞİM

Genel Kurul’da ayrıca, Kurum tarafından internet haber sitelerine alt yapı ve yazılım desteği sunulması ile bunun devamlılığının sağlanması, ayrıca BİK Analitik sisteminin resmî ilan yayımlama hakkına sahip internet haber siteleri ve talep eden diğer internet sitelerine çeşitli hizmetler verebilmesi amacıyla bir ticari işletmenin kurulmasına karar verildi.