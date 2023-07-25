Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde başıboş gezen köpekler, bahçedeki kuzuları ve kümesteki tavukları öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesinde ikamet eden İrfan Arslan’a ait bahçede bulunan iki adet kuzu, korunaklı alana rağmen başıboş gezeleyen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sokak köpeklerinin saldırısında iki adet kuzu öldü.

Ayrıca Devrekani ilçesine bağlı Kurtşeyh Mahallesi Tekke Sokakta da yine başıboş gezen sokak köpekleri, Alaeddin Gürler’e ait 7 adet tavuğu da boğarak öldürdü.

Bahçede korunaklı alanda başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısı sonucu kuzuları ölen İrfan Arslan, iki adet kuzuyu torunları için aldığını ve bahçede beslediklerini belirterek, “İsmailbey Camisi yanında bulunan evimin bahçesinde torunlarım için almış olduğum kuzular maalesef sokak köpeklerinin saldırısına uğramış ve telef olmuştur. Torunlarım da bizde bu durum karşısında çok üzgünüz. Sokak köpeklerinin çocuklarımıza, bizlere saldırmasından endişeliyiz. Yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.