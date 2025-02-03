Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker’in okulunda hüzün ve sessizlik hakim oldu.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Mahalle’deki evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Eslem Teker, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İkinci dönemin başlamasıyla Eslem Teker’in eğitim öğretim gördüğü Ahmed-i Hani Ortaokulunda hüzün ve sessizlik hakim oldu.