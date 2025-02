İzmir’de çocuğuna bebek bezi almaya giden Eyüp Unutur’a önce başıboş köpekler saldırdı, sonra da bu hayvanları sahiplenen kişiler 25 yaşındaki vatandaşı kalas ve bıçakla feci şekilde darbetti.

İzmir’in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Buca İlçe Temsilcisi Eyüp Unutur, akşam saatlerinde küçük çocuğunun bezinin bitmesi üzerine markete gitmek için dışarıya çıktı. Bu sırada bir tekel bayinin önünden geçerken Unutur, köpeklerin saldırısına uğradı. Kendisini korumaya çalışan 25 yaşındaki vatandaş, kaçarak tekel bayiye sığınmaya çalıştı. Tekel bayide bulunan kişiler içeri girmeye çalışan Unutur’a tehditler savurarak ve saldırarak oradan uzaklaşmasını istedi. Daha sonra Unutur, ağabeyi ve eniştesiyle olayın yaşandığı yere gelip neden böyle davranıldığını öğrenmeye çalışırken, tekel bayi ve çevresinde bir anda kalabalık oluşmasıyla yaklaşık 20 kişinin bıçaklı ve kalaslı saldırısına uğradı. Yaralanan Unutur ve ailesi önce hastaneye daha sonra da suç duyurusunda bulunmak için karakola gitti. Yaşanan bu olay sonrasında saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"Çocuğuma bez almak için markete gidiyordum"

Çocuğuna bez almak için giderken köpek saldırısına uğradığını anlatan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Buca İlçe Temsilcisi Eyüp Unutur, "Köpekler bana saldırdı ben de köpek saldırısına karşı kendimi korumaya çalışırken sığınabileceğim en yakın yer olan tekel bayiye sığınmaya çalıştım. Kapısını açmaya çalışıyordum ama otomatik sensör beni görmediği için kapı açılmadı. Kapıyı çalıyorum beni içeri alsınlar, kurtarsınlar diye. Onlardan bir şefkat beklerken ’kardeşim iyi misin, bir şeyin yok değil mi’ demelerini beklerken tam tersi bir tepkiyle karşılaştım. Direkt hayvanın saldırısına duyarsınız kalmadığım için koruma refleksi gösterdiğim için bana hakaret ve saldırılarda bulundular. Sonrasında bir hayırsever adam arabasının kapısını açarak beni arabasına alıp emniyete götürdü. Emniyete durumu izah ettim. Emniyet ise darp raporu almam gerektiğini söyledi. Sonra abime ulaştım. Abim de diyor ki hem gidelim olayın bir aslı astarını öğrenelim hem de 10 kişi neden sana saldırmış bir öğrenelim ve olay yerinde düşürdüğüm telefonu da almak için de oraya gittik" şeklinde konuştu.

"Bize saldırdılar"

Kendisi, eniştesi ve ağabeyinin olayı anlamak için tekel bayiye gittiklerini söyleyen Unutur, "Tekel bayiden içeri girer girmez markette olan kadın göz yaşartıcı spreyi sıkıp darbetmeye başladı. Arkasından nereden geldiklerini bilmediğimiz 20 kişi toplandı ve bıçak saldırılarına başladı, sırtımı bıçak sıyırdı o esnada abim bıçaklandı. Eniştemin göğsünden, böbreğinden, bacağından ve sırtından bıçakladılar. Yaklaşık 4 santimetre derinliğinde bıçak yaralanmaları var. Benim bacağımda 9 santimetrelik bir bıçak yarası oldu ve baygınlık geçirdim. Baygınlık geçirmeme rağmen 15-18 kişi beni kalaslarla darp etti. Baygın birisini dövüyorlar. Yani bir kavga yok, bir saldırı var. ’Evim burada, çocuğuma bez almaya gidiyordum’ demeye kalmadan beni darbetmeye başladılar. ’Sen nasıl bir köpeğe vurursun, sen nasıl kadına cevap verirsin’ ibarelerini kullanarak beni dövüyorlardı. Bayıltana kadar dövdüler. Hastanelik olduk" diye konuştu.

"Şikayetçi oldum"

Şikayetçi olduklarını ifade eden Unutur, "Hala köpekler şu an orada. Ama benden önce şikayetçi olanlar da var. Burada daha önce de adli vakalar gerçekleşmiş. Mahalle tekelden ve köpeklerden huzursuz. Ben şu an arkamda bir yetim bırakmış da olabilirdim. Yani vefat etmiş ölmüş de olabilirdim. Kaldı ki omurgamı bıçak sıyırıyor, saplanmıyor. Saplansaydı net ölürdüm. Görüntülerde gayet açık. Kasten adam öldürme söz konusu. Başka insanlar ölmesin, başka kişiler benim duruma düşmesin diye biz her türlü mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

Avukat Leyyanur Adsoy: "İki kişi tutuklandı"

Müvekkilinin markete giderken saldırıya uğradığını söyleyen Avukat Leyyanur Adsoy, "Kendisine en yakın ve güvenli gördüğü yere, tekel bayisinin içine giriyor. Orada da şiddete maruz kalıyor. Müvekkilim yaklaşık 20 kişi tarafından kendisi, akabinde abisi ve eniştesi bıçaklı saldırıya maruz kalıyor. Konunun sokak hayvanlarının dışına çıkması, müvekkilimin kalasla ve bıçakla darp edilirken ’köpeğe mi vurdun sen, köpeğe mi hoşt dedin sen’ şeklinde olması çok can yakıcı. Oradaki konu aslında müvekkilimin kendi hayatı ve yaşam hakkı. Biz bu muhite özellikle belediyenin bir an evvel el atmasını, başıboş sokak hayvanlarının toplatılmasını talep ediyoruz. Çünkü benim müvekkilim ilk değil. Aynı zamanda son da olmayacak gibi görünüyor. Defalarca şikayetler yapılmış, toplanmasına ilişkin talepler de bulunulmuş. Ancak gelinen noktada müvekkilim ve ailesi canından oluyordu. Biz bu noktada gerekli olan işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz ve zaten dava açısından da takibindeyiz. Süreçle ilgili iki kişi tutuklandı. Yalnız olayın kışkırtıcısı olan, tekel bayisinin içerisinde bulunan kadın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ardından yapmış olduğu ilk işlem gidip karşı komşusundan söz konusu olaya ilişkin kamera kayıtlarını silmesi olmuş" diye konuştu.