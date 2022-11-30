Eyüpsultan Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle başıboş hayvanlar için örnek bir projeyi hayata geçiriyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle başıboş hayvanlar için örnek bir projeyi hayata geçiriyor.

Kemerburgaz bölgesinde yapılacak olan Eyüpsultan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin tüm ayrıntıları tek tek gözden geçirilerek hazırlandı. Toplam 12 bin 500 metrekare alana sahip merkezde hiçbir detay göz ardı edilmedi. Planlaması ve projelendirilmesi büyük bir titizlikle hazırlanan merkezde kedi ve köpek doğal yaşam alanları, köpek ve kedi bakım alanları, at barınağı, köpek eğitim alanı, kedi ve köpek polikliniği, idari bina, depo ile misafirler ve personel için otopark alanları bulunuyor. Aynı zamanda barınak dahilinde oluşturulacak fuaye alanı içerisinde sahiplendirme alanları, kanatlı hayvan bakım alanı, eğitim alanı ve oturma alanları da yer alıyor.

“Tarım ve Orman Bakanlığımızın da desteğiyle başıboş hayvanlar için barınak projemiz hazır”

Yeni yapılacak hayvan barınağı ile ilgili düşüncelerini ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Başıboş hayvan barınağını yeni yerine taşıyacağız. Tarım ve Orman Bakanlığının Kemerburgaz tarafında daha önce taş ocağı olan bir yeri vardı. Buranın tahsisini aldık. Oraya büyük, biraz daha farklı, rehabilite edilebilen aynı zamanda tedavi merkezinin olduğu, terapi yerinin olduğu ve sahiplendirme ünitelerinin olacağı bir yer yapacağız. Bundan sonra çalışmalarımızı 12 bin 500 dönüm arazi üzerine kuracağımız merkezde yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da desteğiyle başıboş hayvanlar için barınak projemiz hazır, çalışmalara yakında başlıyoruz. Klinik, sahiplendirme, bakım ve eğitim alanları da yer alacak. Kedi, köpek, at, kanatlı. Hepsi için özel çalışmalarımız olacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

“İstanbul’un barınak sorununu gidereceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Valiliğiyle bir çalışma başlattık. Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul’un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllülere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul’un 39 ilçesi için 30’ar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci valiliğimiz takip ediyor. İstanbul’da pilot uygulama olarak başlattık. Eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz" demişti.