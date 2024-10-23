Muğla’nın Marmaris ilçesi çevre yolu güzergahında başıboş olarak dolaşan sahipsiz eşekler kazaya neden olurken, eşeğe çarpan araçta maddi hasar meydana gedldi.

Kaza dün gece saatlerinde Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C isimli vatandaş Taşhan mevkiinden Marmaris istikametine seyir halinde iken birden karşısına çıkan eşeklere çarparak durabildi. Aracın çarptığı eşeklerden biri telef oldu. Araçta ise çarpmanın şiddeti ile maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebi ile kısa süreli aksama yaşanan trafik, Marmaris Bölge Trafik istasyon ekiplerinin yol güvenliği sağlaması ve kazaya karışan aracın çekici ile kaldırılmasının ardından açıldı.