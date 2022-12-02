Eskişehir’de yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte başıboş bırakılan atların sayıları arttı.

Eskişehir’de yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte başıboş bırakılan atların sayıları arttı.

Cadde ve sokakların yanı sıra boş, yeşil alanlarda gözlenen atlar trafiği tehlikeye sokarken çevredeki vatandaşlarda oluşturduğu tedirginlikle tepkilere neden oluyor. Çankaya Mahallesi’nde başıboş dolaşan, karınlarını doyurmaya çalışan gruplar halindeki atlar çevrede endişe uyandırıyor. Zaman zaman çevrede görünen atlar, 3’lü 4’lü gruplar halinde gezip dolaşıyor. Daha önce birçok trafik kazasına de sebep olan atlar, küçük yaştaki çocukların okula gidip geldiği veya dışarı çıktığı zamanlarda da risk oluşturuyor. Tedirginlik yaşayan çevre halkı, yetkililerden çözüm bekliyor.