Tüm ana güzergahlarda denetim yapan Yıldırım ve Osmangazi Belediyesi ekipleri ise başıboş atlara el koyarak hayvan barınağına götürüyor.

Başıboş atlar muhtemel bir kazaya sebep vermeden gözden kayboldu.

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