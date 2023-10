Eskişehir’de başıboş şekilde gezen atların yaşattığı tedirginlik devam ediyor.

Son zamanlarda Eskişehir’deki başıboş gezen atların sayısı arttı. Özellikle Emek, Erenköy ve 71 Evler Mahalleri’ndeki park ile caddelerde görünen atlar çevre sakinlerini tedirgin ediyor. Aylardır bu duruma son verilmesini isteyen vatandaşlar; atların parklara pislemesinden, yoldan geçen araçlara tehdit oluşturmasından ve özellikle okula giden çocukları tedirgin etmesine şikayet etti. Ayrıca, bu mahallelerde artan sokak köpeklerinin sayısında da artış olduğunu dile getiren vatandaşlar, sokak köpeklerinin kovaladığı atların gelişi güzel bir şekilde koşarak, paniğe sebep olduklarını belirtti. Her an her yerden çıkan atlar sebebiyle tedirginlik yaşayan vatandaşlar, durumun akıbetini merak ediyor.