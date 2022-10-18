Nevşehir’de meydana gelen balon kazasında yaralanan turistin tedavisinin devam ettiği hastanenin Başhekimi Dr. Osman Özsoy; "Geldiğinde bilinci kapalıydı, şu anda da uyutuluyor. Hayati tehlikesi devam etmekte" dedi.

Nevşehir’de meydana gelen balon kazasında yaralanan turistin tedavisinin devam ettiği hastanenin Başhekimi Dr. Osman Özsoy; "Geldiğinde bilinci kapalıydı, şu anda da uyutuluyor. Hayati tehlikesi devam etmekte" dedi.

Sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada İspanyol turist 62 yaşındaki Maria Christiana Baltrons ile 64 yaşındaki Dolors Masana hayatını kaybederken; Maria Mercedes Enrich Riera, Josefa Gil Franco, Lourdes Betran Sole de yaralandı. Yaralı turistin kaldırıldığı hastanenin Başhekimi Dr. Osman Özsoy; "Bugün Nevşehir’de üzücü bir balon kazası yaşadık. Ölü ve yaralılar var. Yaralı hastalarımızdan biri bizim hastanemize geldi. 68 yaşında bayan bir hasta. Çoklu travmayla geldi, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları var. Ayrıca akciğer ve karaciğer hasarı var. Karaciğerdeki hasara bağlı da şuanda kanama söz konusu. Kanamanın durdurulması için acil ameliyata alındı. Geldiğinde bilinci kapalıydı, şu andada uyutuluyor. Hayati tehlikesi devam etmekte" ifadelerini kullandı.