Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim üyesi Serkan Telli, hastane birim sorumluları ile gerçekleştirilen tanışma ve değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, hastaların en iyi şekilde sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmaları en kaliteli şekilde sürdüreceklerini belirtti.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli başkanlığında, hastane birim sorumluları ile yapılan tanışma ve değerlendirme toplantısına, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Orhan Akay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel ve birim sorumluları katıldı.

Başhekim Dr. Telli toplantıda yaptığı açıklamada, güçlü ve deneyimli bir kadrosu bulunan hastane çalışanlarının memnuniyeti ile birlikte, hastaların en iyi şekilde sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmalarını en kaliteli bir şekilde sürdürüleceğini belirterek, birim sorumluları nezdinde tüm personele özverili çalışmalarından dolayı kolaylıklar ve başarılar diledi.