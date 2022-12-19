Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Torun, Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne Başhekimi olarak atandı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Torun, Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne Başhekimi olarak atandı.

2017-2022 dönemi Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde Başhekimlik yapan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay’ın görev süresi dolmasıyla birlikte yerine Doç. Dr. Serkan Torun görevlendirildi.

Başhekimlik makamında yapılan devir teslimde Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir; Prof. Dr. Öner Abidin Balbay’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek belge takdim ederken, yeni atanan Başhekim Doç. Dr. Serkan Torun’a da görevinde başarılar diledi.

Doç. Dr. Serkan Torun Kimdir?

1976 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesinde dünyaya gelen Doç. Dr. Serkan Torun, 1999 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır. 2007 yılında Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Tıpta Uzmanlık eğitimini tamamlayan Doç. Dr. Torun, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Gastroenteroloji Bilim Dalında, Tıpta Yan Dal Uzmanlığını almıştır. Ankara, Sakarya, Bursa, Hakkari, Çorum ve Bartın illerinde görev yapan Doç. Dr. Torun, 2017 yılından bugüne Düzce Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji ve Endoskopi Ünitesi’nde hizmet vermiştir. 2022 Aralık ayında Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne Başhekim olarak atanan Doç. Dr. Torun, evli ve üç çocuk babasıdır.