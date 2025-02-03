Özel Amasya Kolmed Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bedri Sakçak, "Kanserle mücadelede erken teşhis hayati önem taşımaktadır" dedi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kanserin dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, erken teşhis ve doğru tedaviyle önlenebilir bir hastalık olduğunu belirten Başhekim Sakçak, "4 Şubat Dünya Kanser Günü, bu küresel sağlık sorununa dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve kanserle mücadelede toplum olarak birlik olmanın önemini vurgulamak için önemli bir fırsattır. Kolmed Hastanesi olarak bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürmesini desteklemek adına erken teşhisin, düzenli kontrollerin ve bilinçlenmenin önemini her zaman ön planda tutuyoruz. ‘Benzersizliğimizle biriz’ sloganıyla, her bireyin sağlık yolculuğunda farklı ama bir bütün olduğumuzun altını çiziyoruz" diye konuştu.

Kanserle mücadelede erken teşhis hayati önem taşıdığının altını çizen Sakçak, "Düzenli sağlık taramalarını teşvik ediyoruz. Kanser türleri ve belirtileri hakkında farkındalık oluşturuyoruz. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekliyoruz. Unutmayalım ki, sağlığımız en büyük değerimizdir. Erken teşhis, hayat kurtarır. 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde gelin birlikte farkındalık oluşturalım ve sağlıklı bir geleceğe adım atalım" ifadelerini kullandı.