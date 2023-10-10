Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, hastanede bulunan hastaların talep ve isteklerini dinleyerek yakından ilgilendi.

Sunulan sağlık hizmetlerini rutin olarak yerinde değerlendiren Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, hastane yönetimi ile beraber, poliklinik hizmetleri, yoğun bakım üniteleri ve acil servisini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında hasta ve hasta yakınlarının talep ve isteklerini dinleyen Başhekim Kuyrukluyıldız, vatandaşlarla yakından ilgilenip, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Mesai arkadaşlarının da taleplerini değerlendiren Başhekim Kuyrukluyıldız, özellikle hastalar ile iletişim konusunda sağlık personellerinin daha özverili olmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.