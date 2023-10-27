Hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi için hasta haklarının ve sorumluluklarının farkındalığını arttırmak amacıyla her yıl 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kutlanmakta. Günün önemine binaen Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız hasta hakları birimini ziyaret etti.

Ziyarette Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız hasta hakları sorumlularıyla birlikte hastanede yatan ve ayaktan sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarını, yöneticileri ve hastane çalışanlarını ziyaret ederek "hasta hakları ve sorumlulukları" ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.