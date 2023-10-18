Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve yönetimi, Göz Hastanesi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Herkesin kolayca ulaşabileceği yüksek nitelikte sağlık hizmetini halka sunmak ve bu hizmet kalitesini sürekli hale getirmek vizyonu doğrultusunda Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı hizmet vermekte olan sağlık tesislerini yerinde inceleyen Başhekim Kuyrukluyıldız, sağlık personelleriyle bir süre görüşüp sunulan sağlık hizmetleri ile alakalı kendilerinden bilgi aldı.

Tedavi görmekte olan vatandaşlarla da yakından ilgilenen Kuyrukluyıldız, hastaların talep ve önerilerini dinleyip kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.