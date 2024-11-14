Kocaeli ve İstanbul’da adından sıkça sözü edilen, kendisine özgü konuşma ve açıklamalarıyla bilinen Karadenizli iş insanı Ali Kemal Aydın, İstanbul Sultanbeyli Saygı Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mikail Kaya’yı makamında ziyaret etti.Özden DEMİRCİ (KOCAELİ İGFA)

Pendik Trabzon Çaykaralılar Derneği Ombudsmanı kendine özgü konuşma ve açıklamalarıyla bilinen Karadenizli iş insanı Ali Kemal Aydın, Trabzonlu hemşerisi Sultanbeyli Saygı Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Mikail Kaya’yı hastanedeki makamında ziyaret ederek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Karadeniz özlemi gideren iki hemşeri memleketlerine özgü konuşma ve açıklamalarıyla geçmişi yad ettiler.

AYDIN’DAN BAŞHEKİME ATATÜRK TABLOSU

Bölgede kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerinde kurum, kuruluş ve STK’ların başkan ve yöneticilerine hediye ettiği Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Boyutlu tablo hediyesi ile gündem olan Ali Kemal Aydın geleneğini bozmadı. Aydın, Saygı Hastanesi Başhekimi hemşerisi Op.Dr.Mikail Kaya’ya Atatürk’ün 3 Boyutlu Tablosunu hediye etmeyi unutmadı.

KAYA “ ALDIĞIM EN DEĞERLİ HEDİYE”

Başhekim Kaya, “Karadenizli hemşerim, iş adamımız kendisine has açıklamalarıyla taktir ettiğim Ali Kemal bey hayatımda aldığım en değerli bir hediye ile beni onurlandırdı. Bu önemli ve güzel hediye için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.