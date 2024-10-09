Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, düzenlediği basın toplatışında, hastanenin kapasitesi ve yapılan işlemlerin rakamlarını paylaştı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında düzenlediği basın toplantısında Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, hastanenin verdiği hizmetler hakkında bilgi verdi.

“Günlük ortalama bin 600 acil, 8 bin 700 poliklinik başvurumuz var”

Hastanenin toplam 855 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Başhekim Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, “Yunus Emre Devlet Hastanesi Eskişehir’de 3 ayrı yerde hizmet vermekte. Eski askeri hastane dediğimiz İki Eylül yerleşkemiz, şu anda mevcut içerisinde bulunduğumuz ana binamız Toplum Ruh Sağlığı merkezimiz. Kasım ayı veya işte Aralık gibi de erişkin arındırma merkezi 40 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi’nin orada açılması planlanıyor. Merkez bina gördüğünüz gibi 855 yataklıyız bunun 97’si İki Eylül yerleşkesinde, 636’nın, 122 yoğun bakımımız var. Bunun 24’ü yeni doğan yoğun bakım. Palyatif servisimiz var, 31 diyaliz cihazımız var ve Mihalegazi ilçesindeki diyaliz hizmetini de biz vermekteyiz. Doğum odamız 10 tane, 6 yataklı bir yanık ünitemiz var. Bunlar üçüncü basamak hastane olmamız için önemli. 3’üncü basamak hastanede bütün kriterleri şu an için sağlıyoruz. 316 hekimliğe hizmet vermekteyiz 2 bin 650’de hekim dışı diğer personelmiz mevcut. Toplam yaklaşık 3 bin çalışanımız mevcut. Günlük ortalama bin 600 acil başvurumuz, 8 bin 700 poliklinik başvurumuz var. Başvuru sayılarımız da oldukça yüksek. Günlük ortalama ameliyat sayımız 120 civarında. A grubu ve B grubu dediğimiz büyük ameliyatlar da günlük 30-35 tane yapılmakta. Sosyal marketimiz mevcut, özellikle düşük gelirli hastalara ihtiyaç halinde pijama, terlik, işte iç çamaşırı gibi ücretsiz olarak faydalandırıyoruz” dedi.

“2024 yılında toplam 114 gebeliğimiz var”

Dünya standartlarını yakalayan Yunus Emre Devlet Hastanesindeki Tüp Bebek Merkezi ve diğer birimlerde yapılan operasyon rakamlarını da paylaşan Gamze Akın Mumcu şöyle devam etti;

“Biz anne dostu ve bebek dostu hastaneyiz. Zaten bebek dostu hastaneydik, yeni anne dostu hastane de olduk. Ocaktan Eylül ayına kadar 854 doğumumuz oldu. Doğum yapan hastaların sonrasında da emzirme danışmanlarımızla beraber evlerinde lohusa ziyaretleri yapıyoruz. Gebelik boyunca gebe okullarımız var. Bu hizmete yeni başladık; Online gebe Okulu. Yani eğer bir gebe gelemiyorsa biz ona online olarak da hizmet verebiliyoruz. Randevu sürelerini azaltabilmek için yeni bir endoskopi odası daha açtık. Bir diğer tek pediatrik rehabilitasyon ünitesi kurduk. Ben fizik tedavi uzmanı olduğum için SP’li, down sendromlu burada konuşma ve yutma bozukluğu olan hastalara da konuşma terapistleriyle beraber çocuklara da eğitim verilebiliyor. Biz bir kalp merkeziyiz eylül ayında 123 anjiyo yapıldı. 2024 yılında bin 331 anjiyo yapıldı. Bypass da dahil toplam 250 ameliyat yapılmış ameliyathanemizde. Bizim 106 diyaliz hastamız var, Eylül ayında bin 300 seans yapmışız, 20 tane yatalak hastamız var ve bunların hastaneye gelişlerini, eve bırakılışlarını servis hizmetlerini de biz veriyoruz. Göz bankamız Eylüle kadar 77 kornea almışız. Bu korneaları biz de nakil yapabiliyoruz, nakil merkezimiz de, ayrıca ihtiyacı olan diğer illeri de bu korneaları gönderiyoruz. Tüp bebek merkezimiz gerçekten oldukça başarılı. Hatta dünyadaki başarı oranını yakalamış bir merkez. 2024 yılında toplam 114 gebeliğimiz var.”