Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi’ne Başhekim olarak atanan Uzm. Dr. Fedli Emre Kılıç, göreve başladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Fedli Emre Kılıç, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi olarak göreve başladı.

Hastanedeki tüm sağlık ekipleriyle birlikte hastalara en iyi hizmeti vereceklerini ifade eden Başhekim Fedli Emre Kılıç, İstanbul Cerrah Paşa Tıp Fakültesinde (İngilizce) mezun oldu. Uzm. Dr. Kılıç, daha önceki dönemlerde Adıyaman 112 de başhekimlik yaptı. İhtisasını Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak tamamladıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı.