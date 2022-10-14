Gürün Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Ergümenç, evinde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret ederek şikayet ve taleplerini dinledi.

Gürün Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Ergümenç, evinde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret ederek şikayet ve taleplerini dinledi.

Gürün Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Ergümenç, evinde sağlık hizmeti alan hastaların verilen hizmetten menün olup olmadıklarını öğrenmek, şikayet ve taleplerini dinlemek için hastaları evlerinde ziyaret etti. Hastalar aldıkları hizmetten memnun olduklarını dile getirip teşekkürlerini ilettiler.