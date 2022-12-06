Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, hastanenin doktor sayısının her geçen gün arttığını belirterek, günlük yaklaşık 4 bin hastaya müdahale edildiğini söyledi.

Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, hastanenin doktor sayısının her geçen gün arttığını belirterek, günlük yaklaşık 4 bin hastaya müdahale edildiğini söyledi.

İnşaat çalışmaları 2016 yılında tamamlanarak hizmete açılan ve 18 ay içerisinde yapılan 300 yataklı Fatsa Devlet Hastanesi, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Özel hastane konforunu aratmayan ve ulaşım kolaylığının bulunduğu hastanede günlük yaklaşık 4 bin hastaya müdahale ediliyor.

“Günlük poliklinik sayımız 4 bine yaklaştı”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier yaptığı açıklamada, ilerleyen süreçte sağlık hizmetlerinin daha da gelişeceğini söyledi. Başhekim Delier, “Hastanemize açıktan atama ve devlet hizmet yükümlülüğü kurası ile 2 kardiyoloji uzmanı, 2 çocuk hastalıkları uzmanı, 2 göz hastalıkları uzmanı, 1 kadın doğum uzmanı, 1 anestezi uzmanı, 2 dahiliye uzmanı, 1 acil tıp uzmanı olmak üzere 11 uzman hekim atanmıştır. Uzman hekimlerden 2 kardiyoloji uzmanı, 1 çocuk hastalıkları uzmanı, 1 anestezi uzmanı, 1 dahiliye uzmanı hasta kabulüne başlamıştır. Diğerleri de çok kısa sürede görevlerine başlayacaktır. Yeni gelen hekimlerimizle birlikte günlük poliklinik sayımız 3 bin 500 - 4 bine kadar çıkmıştır. Doktorlarımız MHRS dışında da ayaktan hasta kabulü yapmaktadır. Bu sayede hastanemize ayaktan muayene olmak isteyen vatandaşlar muayene olabilmektedir. Birçok branşta da mesai dışı hasta kabulüne başlanmıştır. Mesai dışında hasta kabul listeleri aylık olarak Hastanemizin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmaktadır. Hastanemiz kardiyoloji polikliniğine gelip anjiyo yapılması gereken hastaların anjiyoları haftanın belli günleri Ordu’da kendi doktorlarımız tarafından yapılacaktır” dedi.

"Bakanlık tarafından yapılan kalite puanı 94.99"

Hastanede, psikiyatri ve nöroloji uzmanlarının olduğunu ancak yeterli sayıda olmadıklarından en kısa sürede yeni atamalar beklediklerini kaydeden Başhekim Delier, bu konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla gerekli taleplerin oluşturulduğunu söyledi. Fatsa Devlet Hastanesi’nin doğalgazdan kendi elektriğini ürettiğini sözlerine ekleyen Başhekim Delier, Türkiye’de yoğun bakımda en fazla hasta kabul eden hastanelerden birisi olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Hastanemizin bakanlık tarafından yapılan kalite puanı yüzde 94.99’dur. Hasta memnuniyetinde acil servis yüzde 97, yatan hasta yüzde 98, ayaktan hasta yüzde 98, genel ortalama hasta memnuniyet oranı yüzde 97,6’dır. Hastanemizde aylık yaklaşık bin ameliyat yapılıyor, yaklaşık 65 bin - 70 bin civarında hasta muayene oluyor, bunlar oldukça fazla rakamlar. Günlük ortalama 250-300 arasında hasta yatmaktadır. Evde Sağlık Hizmetleri ile palyatif bakım hizmetleri devam etmekte, 14 yataklı palyatif bakım merkezimiz hasta kabul etmektedir. Hastanemiz Türkiye’nin rol grubunda en yoğun yüzde 5’lik dilimindedir. Hastanemizi yeni dönemde iyileştirmek ve geliştirmek için çalışmalarımız ve projelerimiz devam etmektedir. Bu projelerimizi İl Sağlık Müdürlümüz ile istişare edip önümüzdeki zamanlarda Fatsa’ya kazandırmayı düşünüyoruz.”