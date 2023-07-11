Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı Devlet Hastanesine başhekim olarak atanan Operatör Dr. Engin Çatal görevine başladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesine başhekim olarak atanan Operatör Dr. Engin Çatal, Gölbaşı Devlet Hastanesi önemli bir kavşak bölgesinde olup geniş bir hasta kitlesine sahip olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlara kaliteli bir sağlık hizmeti sağlamak ilk öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Başhekim Çatal, “Asrın felaketinden dolayı oluşmuş yaralarımızı sarmak ve iyileştirmek önceliğimizdir. Ekibimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sorunların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.