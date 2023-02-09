Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde göçük altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkaya ile annesi, memleketleri Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde göçük altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkaya ile annesi, memleketleri Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 yıldır görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkaya, annesi ile birlikte göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Özkaya’nın eşi ve iki çocuğu ise sürdürülen çalışmalarının sonrasında sağ olarak kurtarıldı. Naim Özkaya ve annesinin cenazeleri bugün Yozgat’ın Şefaatli İlçesi Yeşilyurt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.