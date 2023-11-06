Ankara’da vefat eden Niksarlı Emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Tahsin Çolak memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir yakalandığı amansız hastalık nedeniyle Ankara Onkoloji Hastanesi’de tedavi görmekte olan Tahsin Çolak’ın cenazesi Niksar’a getirildi. Çolak düzenlenen cenaze töreninin ardından Niksar’a bağlı Ardıçlı Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze törenine Tokat Vali Yardımcısı Osman Kaya, Niksar İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan İnce, İl Genel Meclis Üyesi Sadullah Karataş, Çolak’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.