Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ’Biz Kardeşiz Ağaçlandırma Projesi’ni hayata geçirdi.

Kütahya-Tavşanlı kara yolu üzerindeki Başbuğ Alparslan Türkeş hatıra ormanında, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, Tavşanlı Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Akkaya, İl ve İlçe ocak yöneticileriyle birlikte fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, “Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatları ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım’ın Türk gençliğine çağrısı doğrultusunda, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir vatan bırakmak amacıyla, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ’Biz Kardeşiz Ağaçlandırma Projesini’ hayata geçiriyoruz. Bu anlamlı proje çerçevesinde, Türkiye’nin dört bir yanında ülkü ocakları teşkilatlarımızla birlikte çınar ağaçları dikmektedir. Bizler de bugün Kütahya’da bu anlamlı etkinliği Tavşanlı yolu üzerinde bulunan Başbuğ Alparslan Türkeş hatıra ormanımızda çınar ağacı dikerek gerçekleştiriyoruz. Çınar ağacı dikiyoruz, çünkü; çınar ağacı, tıpkı devletimiz gibi güçlü kökleriyle toprağı sarar, gölgesiyle her canlıyı korur. Her diktiğimiz çınar ağacı vatan toprağına kök salan bir dua, bin yıllık kardeşliğimizin sonsuza kadar süreceğinin teminatıdır” dedi.