Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan gastroenteroloji muayenesi sonucunda yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağında, rahatsızlığı açıklayacak bir durum saptanmadığını söyledi. Prof. Dr. Balkan, gerçekleştirilen koroner anjiyosunda da kalp patolojisi saptanmayan Başbakan Ünal Üstel’in rahatsızlığının safra kesesi kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’in sağlık durumu hakkında basın açıklaması yaptı. Yaşadığı mide rahatsızlığı şikâyetiyle bu sabah Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Başbakan Ünal Üstel, gastroenteroloji konsültasyonu ihtiyacı nedeni ile öğle saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Abdulvahit Yükselen ve radyoloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Uğurcan Balyemez ile düzenlediği basın toplantısında Başbakan Ünal Üstel’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Ünal Üstel’in rahatsızlığının safra kesesi kaynaklı olduğunu açıklayan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Başbakan Üstel’in bir gece daha hastanede kalacağını söyledi.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan’ın açıklaması şöyle:

“Başbakanımız Sayın Ünal Üstel bugün saat 10.00 civarında şiddetli karın ağrısı şikâyeti ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine müracaat etmişlerdir. Burada yapılan tetkikler sonrası oluşan gastroenteroloji konsültasyon ihtiyacı nedeni ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanemize sevk edilmiştir. Hastanemizde yapılan genel cerrahi muayenesini takiben gastroenteroloji uzmanımız Prof. Dr. Abdulvahit Yükselen tarafından acil endoskopik muayenesi yapılmıştır. Bu muayenede yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağında hastamızın şikayetlerini açıklayacak herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu işlemi takiben üst karın ağrılarının kalp ile ilgili bir rahatsızlığa bağlı olabileceği düşünülerek acil olarak kardiyoloji bölümünde Prof. Dr. Hamza Duygu tarafından koroner anjiyo yapılmıştır. Anjiyo sonrası kalp patolojisi saptanmayan hastamız, sonrasında radyoloji doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Uğurcan Balyemez tarafından hepatobiliyer ultrason ile değerlendirilmiş, safra kesesinde boyut artışı ve kese içerisinde yaygın çamur ve milimetrik kristaller saptanmıştır. Tüm bu muayene ve tetkikler sonrası hastamızda acil cerrahi girişimi gerek olmadığı safra kesesine yönelik tıbbi tedavi planlanarak bir gece hastanemizde misafir edilmesine karar verilmiştir.”