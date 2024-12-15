2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi başarıyla temsil eden EGO Sporlu gümüş madalya sahibi para tekvandocular Gamze Gürdal ile Alican Özcan, hem sahadaki mücadeleleriyle hem de özel hayatlarıyla ortak hareket ediyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü para tekvandocuları Gamze Gürdal ile Alican Özcan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda kazandıkları gümüş madalyalarla Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti. İkili, EGO Spor çatısı altında spor yaşamlarını geliştirmenin ötesinde birbirlerini daha iyi tanıyıp hayata dair ortak bir yolculuğa çıkma kararlılığını da gösterdiler.

EGO Spor Kulübü, spora ve sporculara yaptığı yatırımlarla öne çıkarken, özellikle paralimpik sporlara verdiği destekle takdir topluyor. Gamze Gürdal ve Alican Özcan’ın başarıları, bu desteklerin en somut kanıtlarından biri.

Kariyerinde 4 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği, 2 dünya üçüncülüğü olan Özcan, EGO Spor’un sporculara önemli ölçüde hem maddi hem de manevi destekte bulunduğunu belirterek, “2 senedir EGO Spor Kulübü bünyesinde yarışmalara çıkmaktayım. Ondan önce başka bir kulüpteydim ama kulüp EGO’nun verdiği imkânları vermiyordu. Zaten paralimpik branşlar her anlamda, olimpik branşlara göre bir nebze geride kaldığı için bizim bir reklamımız olmuyordu. EGO Spor Kulübü bize çok güzel destek verdi. 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda Sayın Başkanımız Mansur Yavaş da bizlerin yanındaydı, desteğini asla esirgemedi ve bizimle aynı heyecanı yaşadı. EGO Spor, paralimpik sporcuların neler yaptığını diğer spor kulüplerine de göstermiş oldu. EGO Spor sayesinde aslında diğer kulüplerde paralimpik branşlar açarak diğer sporcu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya başladı” dedi.

Kulüp, imkanları dâhilinde sporcularına en iyi şartları sağlamaya çalışırken bir yandan da sporcuların motivasyonlarını artırıyor. 5 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği olan Gürdal ise EGO Spor’un sağladığı desteklerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Her ne kadar manevi olarak bir şeyler başarmak istesek de bu işin bir de maddi boyutu var. Bir şekilde hayatımızı idame ettirmek zorundayız, geçimimizi sağlamak zorundayız. Kulüplerin hiçbiri maaş vermiyorlardı paralimpik sporculara ya da çok cüzi miktarlarda maaşlar veriyorlardı. Ego Spor’a geldiğimizde böyle bir durumla karşılaşmadık. Maddi olarak kendimizi belli bir seviyeye getirebilecek maaşlar alıyoruz, ödüller alıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Yavaş’a bu konuda gerçekten çok teşekkür ederiz. Desteklerini göz ardı edemeyiz.”

EGO Spor Kulübü’nün sunduğu destek ve profesyonel altyapı sayesinde, uluslararası sportif başarılarının yanında birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı bulan iki sporcu, başarı dolu yaşamlarını birleştirerek evlilik kararı aldılar.

Kulüp sayesinde birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı elde ettiklerini belirten Özcan, “EGO Spor sadece beni başarıya getirmekten ziyade aynı zamanda hayatımı devam ettirebileceğim güzel insanı bulma konusunda da çok büyük yardımcı oldu. Evlilik teklifini 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda etmek nasip oldu. Fransa’da Eiffel’in önünde evlilik teklifi edebildim” diye konuştu.