Öğrencilerin çeşitli spor dallarıyla ilgilenmelerinin, akademik başarılarını artıracağı ve sosyal gelişimlerini destekleyeceği konularında farkındalık oluşturulması amacıyla Mersin Mezitli Kuyuluk Ortaokulu öğretmenleri Hilal Tezcan ve M. Burçin Özkan tarafından geliştirilen "Başarıya Sporla Koşalım"projesi kapsamında hazırladıkları kamu spotunu yayınladı.

Mersin Mezitli Kuyuluk Ortaokulu öğretmeni Tezcan: “Türkiye’de ailelerle çocuklar arasındaki en büyük tartışmalardan biri ders dışı faaliyetlerdir. Ebeveynlerine göre çocuklarının spor, sanat gibi faaliyetlere zaman harcamaları onları derslerden ve yüksek sınav notlarından uzaklaştıracaktır. Oysa son dönemlerde gerçekleştirilen kapsamlı araştırmalar bu inancın tam tersinin geçerli olduğunu söylüyor. Farklı ülkelerden farklı yaşlardaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre takım sporlarıyla uğraşan, okul sonrası spor faaliyetlerine katılan öğrencilerin akademik başarısı da belirli derecede yüksek. Takım sporlarına katılmak öğrencilerin davranışlarına da olumlu yönde etki ediyor. Sosyal ve duygusal gelişim, akranlarına karşı olumlu yönde tutum sergilemek bunlardan bazıları. Tüm bu saydıklarımın yanı sıra öğrencilerin başarıyı tadarak özgüven geliştirmesi, ergenlik döneminde popülerlik kazanmak adına yapılan olumsuz davranışları engellemesi, zaman yönetimi, öz disiplin, düzen gibi önemli yetileri kazandırması açısından da sporun katkısı tartışılmaz. Değerli ebeveynler araştırmalarla kanıtlandı, spor başarıyı arttırıyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” dedi.