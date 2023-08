Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarının 4. döneminde Spor Liseleri Sınavı’na hazırlanan ve yetenek parkurlarında birbirinden farklı başarı hikayeleri yazan genç öğrencileri, evlerinde ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

Şehitkamil Belediyesi, farklı branşlarda açtığı Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu’nda gerçekleştirdiği çalışmalarla gençlerin hayal ettikleri meslekleri yapmalarına büyük destek veriyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) Sınavı başta olmak üzere Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ), Subaylık, Astsubaylık, Bekçilik, Spor Liseleri Sınavı’na katılacak olan öğrencilere, kişinin ihtiyacına özgü dizayn edilen antrenman programlarıyla yetenek parkurları ve fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanma fırsatı sunan Şehitkamil Belediyesi, kısa süre önce Gaziantep’te eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren spor liselerinin düzenlediği sınavların ardından, kursiyerlerinin yakaladığı yüzde 100’lük başarı oranı ile büyük gurur yaşıyor. Yaşadığı diz sakatlığının ardından önce tedavi sürecine dahil edilen, sonrasında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen birebir çalışmalarla Adil Sani Konukoğlu Lisesi’ni kazanan Yuşa Musab Kesen, Kamil Ocak Spor Lisesi’nin kız öğrenciler içerisinde en iyi parkur derecesini yapan Kübranur Yıldırım ve üç spor lisesini de asil olarak kazanan Eftal Bora Evsen’i evlerinde ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç öğrencileri ve onları süreç boyunca yalnız bırakmayan ailelerini tebrik etti.

Ortak bir maksatla hayallerine birlikte yürüyoruz

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ortak bir maksatla gençlerin hayallerine giden yolda birlikte yürüdüklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, şu sözleri kaydetti: “Spor Liseleri Sınavları Yetenek Parkurlarında kursiyerlerimizin yakaladığı yüzde 100’lük başarı oranı ile büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Gençlerimiz, çok kıymetli başarılarla okulları kazandılar ve hayal ettikleri meslekleri yapabilmek adına ilk adımı güçlü bir şekilde attılar. Bu yolda onlarla birlikte yürüyor, elimizdeki tüm imkânlarla onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte en büyük desteği, değerli velilerimizden alıyoruz. Büyük bir takım çalışmasının ardından birlikte gururlandık. Bundan sonraki süreçte, özellikle sporun geleceğini şekillendirecek gençlerimizin akademik ve sosyal hayatta başarılarını sürekli kılabilmek adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarımızda görev yapan tüm eğitmen arkadaşlarım başta olmak üzere, ortaya çıkan başarı tablosunda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.”

Çok çalışarak, istediğim okulu kazandım

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yuşa Musab Kesen, “Spor Lisesine girmek için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) eğitim aldım. Hocalarımızın da desteğiyle çok çalışarak, istediğim okulu kazandım. Bunun için çok mutluyum. Bana emek veren başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza, hocalarımıza ve hiçbir zaman desteğini benden esirgemeyen anneme çok teşekkür ediyorum. Bugün de Başkanımız bizzat beni evimizde ziyaret ederek, başarılarımı tebrik etti. Başkanımıza da bizi yalnız bırakmadığı için bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çok harika insanlar tanıdık

Yuşa’nın annesi Belgin Kesen ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yuşa, ilkokul ikinci sınıftan beridir futbol oynuyor. En büyük hayali futbolcu olma yönünde ilerlemekti. Sonra yolumuz Şehitkamil Belediyemizin Atatürk Kültür Merkezi ile kesişti. Yani daha önce gitmediği için çok pişmanız. Çünkü orası Yuşa’ya çok güzel şeyler kattı. Yuşa’nın hedefleri farklılaştı. Onun beyninde sadece futbol vardı, başka hiçbir şey yoktu. Şu an antrenörlüğü çok seviyor, beden eğitimi hocası olmayı çok istiyor. Ama bu süreçte gerçekten çok harika insanlar tanıdık. Hani sadece bu parkur olayında değil, her anlamda yanımızda oldular, her anlamda destek oldular. En güzel yönleri mesajlarımıza anında dönüş sağladılar, telefonlarımıza anında cevap verdiler. Biz onları tanımaktan çok mutluyuz. Yuşa bu konuda çok şanslı. İnşallah onlarla birlikte de yoluna devam edecek. Ben, Yuşa’nın futbolcu olmasına şiddetle karşıydım. Çünkü önceki hayali beyin cerrahı olmaktı ama bir süre sonra ondaki o hevesi gördüm. Herkes hakim, savcı olacak diye bir şey yok. Mutlu olacağı şeyi yapsın. O bundan çok keyif alıyor. Benim için önemli olan aslında budur. Ben bu konuda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.”