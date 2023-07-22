Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri 2023 YKS de kitlesel başarılara imza atarak istedikleri üniversiteleri tercih etmeye hak kazandılar.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki yaptığı değerlendirmede öğrencilerin zorlu bir sınavdan başarıyla çıktığını ifade ederek “2023 YKS sonuçlarına göre ilk yüzde 1 öğrencimiz ve üç derece yer alırken ilk 250’de 3 öğrenci 6 derece elde edildi. Yine aynı sınavda ilk beş yüzde 6 öğrenci 10 derece, ilk binde 10 öğrenci 16 derece, ilk üç binde 23 öğrenci 36 derece, ilk beş binde 25 öğrenci 44 derece, ilk on binde 30 öğrenci 62 derece, ilk on beş binde 35 öğrenci 78 derece ve 50 binde 62 öğrenci 146 derece elde edildi. Elde edilen bu başarılardan dolayı öğrencilerimizi kutluyorum. Öğrencilerimiz elde ettikleri bu başarıların ardından tercih sürecine girmişler ve kurumlarımızın uzman rehber öğretmenleri eşliğinde istedikleri üniversiteleri tercih edeceklerdir. Pandemi sürecinde okullarımız geneldin uygulanan online eğitimin yanı sıra telafi programları, bu uzun soluklu süreçte alınan tedbirlerin ve uygulamalar bu günkü başarının Gaziantep özelinde GKV Özel Okullarının farkını bir kez daha ortaya koymuştur Elbette 2023 yılının başında yaşadığımız büyük deprem felaketi bölgemizde ki bütün öğrencileri etkilediği gibi bizim öğrencilerimizi de olumsuz etkiledi. Ancak kısa bir süre içerisinde toparlanarak yaşanan felaketin ardından öğrencilerimizin yeni döneme adaptasyonu sağlandı ve YKS’ye girecek öğrencilerime yönelik yoğun bir çalışma sürecine girildi. Bugün elde edilen ve gerek okulumuz gerekse kentimiz için gurur kaynağı olan sonuçlardan dolayı öğrencilerimizi, öğrenci velilerimizi ve başarıda büyük emekleri bulunan öğretmen ve idarecilerimizi yürekten kutluyorum” diye konuştu.