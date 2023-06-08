Yeşim ile Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen ve kadınlarla kız çocuklarının eğitim, sağlık, kişisel gelişim ve haklarla ilgili farkındalığını arttırmak amacıyla 2013 yılından bu yana sürdürülen Kelebeğin Dünyası projesi söyleşileri devam ediyor.

Yeşim’in de yer aldığı Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi’nde ikamet eden kadınları da kapsayacak şekilde büyüyen Kelebeğin Dünyası projesi, “Güçlü kadınlar, mutlu yarınlar” sloganına uygun olarak her ay kendi alanında uzman konuşmacıları kadınlarla buluşturuyor.

Söyleşi programı çerçevesinde 7 Haziran Çarşamba günü Campus Plus’ta “Hayalinin Gerçeğe Dönüşmesi Senin Elinde” başlıklı etkinlik organize edildi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Eğitmen - Koç (PCC-ACPC) Mehtap Taşkıran Ercan, başarılı olmanın yolları, hayal etmenin başarı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, başarılı olma sürecinde yaşanan zorluklar ve hayallere giden yoldaki engellerin nasıl aşılacağı gibi konular hakkındaki bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Karapınarlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide saha çalışması da yapıldı. Bu çalışmayla birlikte Karapınarlı kadınlar, hayallerine yönelik duygularını da ifade etme fırsatı buldu.

İnsanların başarılı olmak için başkalarıyla değil kendileriyle yarışmasının önemine vurgu yapan Ercan, “Başarının anahtarı kendimizle yarışmak. Başarılı olmak, hayallerimize ve hedeflerimize odaklanarak her gün bir önceki günden daha iyi olmak için çalışmayı gerektiriyor. Dolayısıyla dahili olarak kendinizle, başkalarını kıyaslamak yerine bir önceki versiyonunuzla yarışmak, sizi hep bir adım ileriye taşıyacaktır.” diye konuştu.

Uludağ Soroptimist Kulübü Başkan Yardımcısı Meltem Boğa Bilmiş’in de katıldığı söyleşinin ardından Karapınarlı kadınların sorularını yanıtlayan Mehtap Taşkıran Ercan’a; Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur tarafından projeye katılım ve desteğinden dolayı teşekkür sertifikası takdim edildi.