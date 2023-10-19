Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Menderes Akdağ’ın hayatı ve yaşam öyküsü duyanları şaşırtıyor. Çocukluk ve eğitim hayatı oldukça zorlu geçen ve gençlik yıllarında ücreti karşılığında Fransa’dan Türkiye’ye tatile gelen çocukları bakıp eğlendirmekle vazifeli olan Menderes Akdağ, yıllar sonra bu defa bilim insanı olarak Fransa’daki çocuklar üzerinde araştırma yapması için Fransa’ya davet edildi.

Bir zamanlar Kuşadası’ndaki otellerde parası karşılığı Fransız çocuklara adeta dadılık yapmakla görevli olan Menderes Akdağ, bugün Doçent Dr. Unvanı ile Fransa’da çocukların karşısına geçecek. Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Fransa Bilimler Akademisi’nin ortak desteği ülkelerine davet ettikleri Akdağ’ın Fransa’da göçmen çocuklar üzerinde araştırmalar yapıp bu çocukların sorunlarının çözümü için bilimsel rapor hazırlayacağı belirtildi.

Ortaokul ve lise yıllarında Aydın sokaklarında simit satarak eğitimine devam edebilen, üniversite de turizm tesislerinde palyaço, illüzyon ve çocuk eğlendiricisi gibi işler yaparak eğitim hayatını sürdüren Menderes Akdağ, uzun mücadeleler sonrası Doçentlik unvanını aldı.

Yaptığı araştırma konuları, düzenlediği etkinlikler ve eğitim modelleri ile bir şekilde basının ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi başaran Menderes Akdağ, bir zamanlar turist olarak ülkesine gelen Fransız vatandaşların çocuklarının eğlendirmekle görevli iken bugün aynı ülke tarafından çocukların sorunlarını çözmekle davet almasının kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Küçük yaşta babasını kaybettiği için hayatı çocukluğundan itibaren büyük mücadelelerle geçen Menderes Akdağ, bu başarısı ile takdir toplarken, aynı zamanda kendisini tanıyanlar için de örnek oluyor.

“Hiç yılmadım, azmin elinden kurtuluş yok”

Hayal etmenin güzel olduğunu ancak hayalleri gerçeğe dönüştürmenin daha güzel bir duygu olduğunu belirten Menderes Akdağ, “Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Fransa Bilimler Akademisi ortak desteği ile Fransa’da göçmen çocuklar üzerinde araştırmalar yapmak üzere Fransa’ya davet edildim. Fransa’da yaşayan göçmen çocukların topluma uyumunu kolaylaştıracak ve onların dil becerilerini geliştirecek medya içeriklerinin üretilmesi araştırma ve çalışmalar yapacağım. Transfer maliyetleri, konaklama, ofis giderlerim Fransa Bilimler Akademisi ile Dışişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bu yüksek bütçeli projeye davet edilmem benim için mutluluk kaynağı” dedi.

Akdağ, 22 Ekim 2023 günü Fransa’daki çalışmalarına başlayacağını belirtti.