Adana’da farklı branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan sporcular ve antrenörleri yemekte bir araya geldi.

Adana’da farklı branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan sporcular ve antrenörleri yemekte bir araya geldi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, programda yaptığı konuşmada, etkinliği ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil eden sporcuların bir araya gelmesi, tanışması ve kaynaşması için yaptıklarını belirtti.

Çintimar, “Bu şehirde spor ve gençlik adına çok güzel çalışmalar var. Bu çalışmaları da çocuklarımız madalyalarıyla taçlandırmaktadır. Elbette ki bunu sadece Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bizler değil, tüm paydaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Tüm kulüplerimiz, yerel yönetimlerimiz, il temsilciliklerimiz bu gayretin ve çabanın içerisinde varlar. Onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Buradaki herkes birbirinden kıymetli. Öyle şampiyon çocuklarımız var ki bu şehirde birçok insan onların farkında bile değil. Önce camia olarak biz birimize sahip çıkacağız, birbirimizin kıymetini bilip, destekleyeceğiz” diye konuştu.