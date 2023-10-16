Amatör Spor haftası Uluslararası müsabakalarda Milli Takımı Temsilen Zonguldaklı sporcuların ödül programı Fener Spor Kompleksi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Zonguldaklı sporculardan Uluslararası Musabakalarda derece alan Milli Sporcular’da en çok başarılı sporcu ödüleri Devrek ilçesi sporcularının oldu. Uluslararası müsabakalarda en çok derece alan sporculara ödülleri verildi. Kick Boks il Temsilcisi Milli Takım Antrenörü Bekir Kaya ve Spora Desteklerinden dolayı Uğur Erdem’eplaketverildi. Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası’nda Zonguldak Tügva’lı sporcuları Özgür Öncel Şampiyon, Berat Alkan, Muhammet Serdar Güllüoğlu, Deren Aydınlı, Halil Can Kalıncılar, Sevdegül Pürenli, Bekir Kaya ve Hüseyin Kanber’e ödülleri verildi.

Kick Boks Dünya Kupas’ında derece yapan Zonguldak Tügva’lı sporcular Sevde Gül Pürenli ve DerenAydınlı’ya ödülleri verildi.