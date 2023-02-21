Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruyucu aile hizmet modelinden yararlandırılan 11 yaşındaki Funda, Short Track sporunda başarılı çalışmalara imza atıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruyucu aile hizmet modelinden yararlandırılan 11 yaşındaki Funda, Short Track sporunda başarılı çalışmalara imza atıyor.

Başarılı sporcu Erzurum’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Short Track Müsabakalarında 3 madalya kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başarılı sporcu Funda’nın en büyük isteği gerçekleştirilerek, Short Track ekipmanı hediye edildi. Sporcuya paten ekipmanları ASH İl Müdür Vekili Tamer Ekinci tarafından verildi.

Koruyucu Anne Müşerref Erdinç, kızının en büyük hayali olan spor ekipmanlarını temin eden Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı yöneticilerine teşekkür ederek, Funda’nın spor alanında üniversite eğitimi alarak millî sporcu olmak istediğini söyledi.

Kızının başarılı olması için ellinden geleni yaptığını belirten Erdinç, “Funda spor konusunda yetenekli bir çocuk. Short track onun vazgeçemediği bir alan. Anadolu Yıldızlar Ligi Short Track Müsabakalarda 3 madalya alarak, bizleri gururlandırdı. 2022 yılında Kocaeli’de düzenlenen Short Track Federasyon Kupası müsabakalarına katıldı. Bundan sonraki süreçte mili sporcu olmayı çok istiyor. Spor Bilimleri konusunda üniversite okumayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız kızımın en büyük isteğini gerçekleştirdi ve spor ekipmanlarını göndererek, ona büyük mutluluk yaşattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yöneticilerine ve Erzurum İl müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İyi ki devletimiz böyle bir şey başlatmış. Şu dünyadaki anlamlı şey bir çocuğa yuva olabilmek, bir çocuğun elinden tutabilmek’’ dedi.

ASH İl Müdür Vekili Tamer Ekinci ise çocukların yetenekleri alanında gelişmesi ve meslek sahibi olması konusunda ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, Erdinç ailesine teşekkür etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vizyonu doğrultusunda çocukların niteliklerinin artması için çalışmalar yaptıklarını belirten Ekinci, "Çocukların gelişiminde sevgi ortamında ve güvende büyümeleri, kendilerini rahat hissetmeleri, konusunda anne sevgisi ve şefkati büyük önem arz ediyor.. Ailelerimiz bu konularda gayet duyarlı, çocuklarımızla çok yakinen ilgileniyorlar. Biz çok memnunuz ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.