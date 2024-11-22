Çankırı’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevini başarıyla sürdüren sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına görevlerini başarıyla sürdürdükleri için İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Dr. Sarıkaya, sağlık çalışanlarının taleplerini dinleyerek, Türkiye genelinde örnek iller arasında yer almanın ve kalite denetimlerinde alınan tam puanlardan ötürü gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye genelinde örnek iller arasında yer almanın mutluluğunu yaşayan Dr. Sarıkaya, “Bu başarı, ekip ruhu ve özverili bir çalışma anlayışının eseridir. Türkiye genelinde örnek iller arasında yer almak ve kalite denetimlerinde alınan tam puanlar bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Tüm ekiplerimizin üstün gayret ve özverisi sayesinde vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sağlanmaktadır. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.