KOP İdaresi Başkanlığının, bölge illerindeki tüm lise öğrencileri arasında düzenlediği "Projem KOP İle Hayat Buluyor" proje yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. KOP Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, 9 farklı temada birbirinden değerli, çok parlak ve nitelikli projeler arasında seçim yaparken oldukça zorlandıklarını söyledi.

KOP İdaresi Başkanlığının, bölge illerindeki tüm lise öğrencileri arasında düzenlediği "Projem KOP İle Hayat Buluyor" proje yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. KOP Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, 9 farklı temada birbirinden değerli, çok parlak ve nitelikli projeler arasında seçim yaparken oldukça zorlandıklarını söyledi.

Gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi ve özellikle toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretmeleri, ayrıca sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik kalkınmaya destek olmasına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, Konya, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir illerinde tüm ortaöğretim kurumu (lise) öğrencilerinin katılabildiği "Projem KOP İle Hayat Buluyor" proje yarışması düzenlendi. Yarışma ile KOP Bölgesinde yer alan illerde lise öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, bölgesel problemlere çözüm sunan, yenilikçi, sürdürülebilir fikirler üretmesi ve proje hazırlama kültürlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje yarışmasının sonuçları açıklandı ve Konya’da düzenlenen ödül töreninde yarışmaya katılarak hazırladıkları projelerle dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Gençlerin mutlulukları ise geceye damgasını vurdu. Bir otelde düzenlenen ödül töreni İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından KOP Başkan Vekili Murat Karakoyunlu proje hakkında bir sunum yaptı. Daha sonra yarışmada dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve plaketleri verildi.

“Gençliğimizden, geleceğimizden umutluyuz”

KOP İdaresi’nin, 8 il ve 89 ilçeyi içerisine alan yaklaşık 95 kilometrekarelik bir alanda, Türkiye nüfusunun yüzde 5’ine hizmet vermeye çalışan bir kamu kuruluşu olduğunu belirten KOP Başkanı Murat Karakoyunlu, “Amacımız kırsal kalkınmayı esas alarak bölgemize yatırım getirmek, kırsaldaki, yereldeki sorunları tespit ederek bu anlamda ülkemize katkı sağlayacak bölgesel gelişmişlik farklarını giderecek çalışmalar, hizmetler yürütmektir. Bu bağlamda kamu kuruluşlarıyla birlikte yapmış olduğumuz projeler de çok ciddi mesafeler kat ediyor. Bölgemizdeki sorunlara ciddi noktalarda temas ediyoruz. Ancak bizim bakış açımız dışında bölgemizde yer alan gençlerimizin bulundukları ilde, bölgede, ilçede semtte veya Türkiye genelinde yaşamış olduğumuz sorunlara yönelik nasıl bir bakış açısı sergilediklerini merak ettik. Bu çerçevede soruyu onlara soralım, onlara kulak kabartalım ve onların ülkemizin kırsalındaki, bölgesindeki ve genelindeki sorunlarına bakış açılarının neler olduğunu tespit edelim istedik. Bu bağlamda İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle bir araya geldik. Ana temamız ‘İklim Değişikliği’, ‘Akıllı Tarım’, ‘Kırsal Kalkınma’, ‘Kültürel Miras’, ‘Genç İstihdamı’, ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği’, ‘Suyun Etkin Kullanımı’, ‘Eğitimde Değişim ve İnovasyon’, ‘Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’ gibi konulardı. Bu çerçevede gençlerimize sorular sorduk. Onların projelerini değerlendirerek il bazında öğrencilerimize ödüllerini verdik. İçlerinde gerçekten çok güzel, çok nitelikli, çok parlak projeler vardı. Gençliğimizden umutluyuz, geleceğimizden umutluyuz. Katılım sağlayan bütün gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Esas amaçlarının illerdeki sorunları tespit eden gençlerin sahada uygulanabilir nitelikteki projelerini de o il içerisinde tekrardan hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Murat Karakoyunlu, “Bu çerçevede 2022 yılında düzenlediğimiz projenin devamında 2023 yılında gençlerimizin bize sunmuş olduğu projeler içerisinden nitelikli olan, değerlendirilebilir olan, sahaya yansıtılabilir olanlarını da önümüzdeki sene gençlerimizle birlikte sahada uygulayacağız” şeklinde konuştu.

Dereceye giren öğrenciler duygularını anlattı

Yarışmada “Kendi Başıma Çalışmak Çok Kolay” isimli projeyle dereceye giren öğrencilerden Aksaray Hazım Kulak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sena Nur Soylukan, “Projemin amacı engelli öğrenci arkadaşlarıma, rakiplerime gireceğimiz sınavda eğitim fırsatı vermek, eşitliği sağlamak. Çünkü biliyoruz ki engelli arkadaşlarım da ben de aynı sınava tabi tutuluyoruz. Fakat sınava hazırlanış süreçlerimiz aynı değil. Ben birçok şeyden yararlanırken, birçok teknolojik platformdan yararlanırken engelli arkadaşlarım bunlardan yararlanamıyorlar veya yararlandıklarında bir desteğe ihtiyacı oluyor. Yanında mutlaka bir öğretmen ya da onlara destek verecek bir bireye ihtiyacı oluyor. Ben bu eşitliği sağlamak istedim kendi başıma. Bu projeyi hayata geçirmemde, büyük desteği olan KOP idaresine çok teşekkür ediyorum. Bu ortamda olmak beni çok mutlu ve gururlu hissettirdi” ifadelerini kullandı.

“Çöp deme ne olur, birleşince bak ne olur?” isimli projeyle dereceye giren Kırşehir Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nehir Çöteli ise, “Ben bu projede günümüzde en çok kullanılan evsel atıkları ve iş atıklarını birleştirerek bir ısı yalıtım malzemesi elde ettim. Bu ürettiğim ısı yalıtım malzemesi diğer ısı yalıtım malzemelerine göre çok daha fazla ısıyı kendi bünyesinde tutuyor. Aynı şekilde rutubete, kimyasallara karşı bir etki göstermiyor. Kırılmalara dayanıklı, kolayca üretilebilen ve maliyeti düşük bir ısı yalıtım malzemesi elde ettim. Bu projemle birlikte hem doğaya katkı sağlayacağımı hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağımın kanaatindeyim. Projeyi hayata geçirmemde bana yardımcı olan KOP Bölge İdaresi Başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ödül törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, öğrenciler ile aileleri katıldı.