Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde çalışmalarında başarı gösteren polis memurları ödüllendirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde çalışmalarında başarı gösteren polis memurları ödüllendirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve emniyet müdür yardımcılarının bulunduğu ödül töreninde görevlerinde başarı gösteren polis memurları çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Emniyet müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli polis memurları görevlerinde göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından ödül takdim edildi. Polis memurlarına çeşitli hediyeler veren Müdür İbrahim Ergüder, polis memurlarına başarılar dileyerek Adıyaman ve Adıyaman halkının can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev başında olduklarını vurguladı.