Malatya Valisi Hulusi Şahin, Teknofest Karadeniz 2022’de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan dereceye giren öğrencileri Valilik Makamında kabul ederek hediye verdi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Teknofest Karadeniz 2022’de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan dereceye giren öğrencileri Valilik Makamında kabul ederek hediye verdi.

Samsun’da 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen yarışmalarda, Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi Öğrencileri Asaf Güngördü, Mehmet Söylemez ve Rıza Güzel, Lise Kategorisi Turizm Teknolojileri Temalı yarışmada, “Dağlardaki Çözüm İle Yabancı Dağcıları Ülkeme Çekiyorum” adlı proje ile birinci, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Muhammet Mustafa Göçer ve Alim Kesrik ise Robotik Yarışmalar Temalı “Emre44” isimli robot ile yarışma ikincisi olmuştu.

Vali Şahin, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, göstermiş olduğu gayret ve başarıların hem ilimizin, hem de ülkemizin geleceği adına umut verici olduğunu ifade etmek istiyorum” diyerek, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik edip, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.