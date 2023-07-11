2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullar, 16 Haziran’da yaz tatiline girerken Arpalı Belediyesi tarafından başarılı öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Arpalı Belediyesi’nde gerçekleşen ödül töreninde Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yer aldı.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, dönem içinde başarılarıyla ön plana çıkan ve davranışlarıyla örnek teşkil eden öğrencilere tablet hediye etti. Ayrıca Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda kendi okullarında dereceye giren öğrencilere de bisiklet hediyesi vererek güzel bir tatil geçirmelerini diledi.

Ödül törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de Şehit Fatih Kostik Ortaokulu öğrencilerini tebrik ederek Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur’a değerli katkılarından dolayı teşekkür etti.