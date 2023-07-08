Kütahya’nın Gediz ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Necdet Akel başarılı öğrencileri evlerinde ziyaret ederek ödüllendiriyor.

Liselere geçiş sınavında (LGS) ilçe genelinde ilk 3’e giren öğrencileri evlerinde ziyaret eden Akel öğrencileri ve ailelerini tebrik hediye takdiminde bulundu.

LGS sınavında Gediz birincisi Duygu Kalaycı’yı Fırdan Köyünde bulunan evinde, Gediz İkincisi Bünyamin Benli ve Gediz üçüncüsü Kaan Orkun Coşkun’u Gediz’de bulunan evlerinde ziyaret eden öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek mutluluklarına ortak oldu.

Akel, “İlçemizde başarılı olmuş evlatlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Genç kardeşlerimizin bu üstün başarısını görüp onları tanımak beni mutlu etti. Kendilerine olan özgüveni, karşılıklı sohbetlerimiz içerisinde beni en çok mutlu eden anlardı. Gelecek hedefi olan bu kardeşlerimiz, çıtayı düşürmedikleri sürece parlak bir kariyer bu evlatlarımızı bekliyor olacak. Allah başarılarını daim kılsın” dedi.